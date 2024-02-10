Режиссёр Stellar Blade: “В зависимости от того, что вы выберете, вы можете изменить свою Еву”Возможно, вы уже были очарованы ультра-стильным экшеном и еще более стильной главной героиней Stellar Blade, но теперь режиссер углубился в ролевую сторону вещей, объясняя, как “вы можете изменить Еву”.