ЭксклюзивПолитикаПутин и Тартария Альтернативная История Путин и Тартария Пролог Я не являюсь фанатом Путина, однако с интересом слежу за его высказываниями.Вернуться к статье41НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий Ильинов58 тыс. кв. м. территории. В Китае открывают самый большой в мире астрономический музей В конце этой недели в Шанхае откроется музей астрономии с уникальным дизайном, планетарием, обсерваторией и телескопом. В Шанхае открывается крупнейший в мире музей астрономии, его сложная криволинейная форма была разработана для изображения геометрии космоса. Здесь нет прямых линий или прямых углов, конструкция состоит из трех перекрывающих друг друга дуг, которые похожи на орбиты небесных тел. Шанхайский астрономический музей является филиалом Шанхайского музея науки и техники и имеет площадь более 58 тысяч квадратных метров. В нем будут представлены научные экспонаты, здесь размещены планетарий, обсерватория и солнечный телескоп высотой почти 24 метра. Дизайн нового музея был разработан американской фирмой Ennead Architects, которая в 2014 году выиграла международный конкурс на проектирование здания. "Здание задумано как олицетворение архитектуры, вдохновленной астрономией", — говорит ведущий дизайнер Томас Дж. Вонг. В музее будут представлены выставочные зоны различной тематики. На выставках будут представлены коллекции, включающие около 70 метеоритов, в том числе с Луны, Марса и Весты, а также более 120 коллекций артефактов, в том числе оригинальные работы Исаака Ньютона, Галилео Галилея и Иоганна Кеплера. Такие технологии, как визуализация данных, дополненная реальность, виртуальная реальность и были внедрены, чтобы помочь посетителям получить больше знаний в области астрономии и науки, сообщает globaltimes.cn Отказавшись от прямых стен в пользу дугообразных линий, Вонг и его команда надеялись показать, что все во Вселенной находится в постоянном движении и управляется множеством сил. По словам Вонга, на них также повлияла "проблема трех тел", пока не решенный вопрос о том, как математически рассчитать движение трех небесных объектов, таких как планеты, спутники или звезды, на основе их гравитационных взаимоотношений друг с другом. В дизайне Вонга космическая загадка отображена в трех дугообразных формах. Это окулус, сфера и перевернутый купол, обозначающие солнце, луну и звезды. Посетители сначала сталкиваются с окулусом, который находится над главным входом в музей. Он действует как часы, создавая круг солнечного света, который движется по полу в течение дня, показывая время и сезон. Далее идет планетарий, который заключен в сферу и появляется с крыши здания, как восход луны. Нижняя часть массивной конструкции, кажется, парит в невесомости, и внизу есть место для прогулок. Наконец, огромный перевернутый стеклянный купол на вершине крыши дает посетителям возможность увидеть открытое ночное небо. "Мы хотим, чтобы люди понимали особую природу Земли как места, где обитает жизнь, в отличие от любого другого известного нам места во Вселенной", — говорит Вонг.Дым ДымычПоиск величия не даёт покоя... "Россия" это праматерь Белой цивилизации. Африка - Чёрной, "Китай"- Желтой. Создание Человека из трёх рас, Сим, Хам, и Иафет, потребовало их селекции и взаимных возможностей взаимозаменяемости. То есть унификации всего человечества. В связи с этим была проведена человеческая селекция по выведению гибридов. Вдоль Кавказа - гибриды с Африкой. Вдоль Урала - гибриды с китайцами. Аналогично располагались гибриды и у китайцев - вдоль гор Тянь - Шаня, Алтая и Памира, с нашей стороны - гибриды с Белой расой - монголы, киргизы, казахи и т.д. За этими горами гибриды с Африкой индусы и т.д. На севере Африки располагались её гибриды с Белой и Желтой расами. Вот откуда Белый Хам смеялся над Черным отцом Ноем, цвет которого себе присвоил Сим. Не знали древние сочинители мифологии, что Каин, Авель, Адам, Сим, Хам, Ной и т.д. это не имена человеческие, а названия проектов Странников, по формированию разумной человеческой популяции на планете Земля. Отсюда и весь каламбур мистификации. продолжение следуетДым ДымычЧто касается Тартарии, её существование естественно и предопределено существованием поставленной и необходимой селекционной задачи в мировом масштабе. Вспоминая сказочный эпос, следует вспомнить о драконах и великанах похищающих и требующих себе ежегодно 40 девствениц. Это не что иное, как изъятие из племени селекционного материала для перемещения его в места постоянного проживания для получения селекционного потомства. Тартария, а вместе с ней очевидно и майкопская культура, являются как раз селекционными точками. Рассмотрим их на примере Тартарии. Там где желают провести селекцию, поселяют отобранных бабой Ягой альфа-самцов Иванушек с конкретным набором XY хромосом. В нашем случае, это возможно один, из 24 генетических видов представителей Белой цивилизации. Поскольку Урал смотрит на "Китай", то девственицы с их множественными ХХ хромосомами, прибывают на Урал, где их ждут селекционные альфа-самцы, держатели своей конкретной родовой Y хромосомы и множественной Белой женской Х хромосомы. Так в мужчинах сохраняется племенная Y хромосома, а его женская смешиваясь с женскими девственными Х хромосомами, даёт миру новый народ, имеющий некие визуальные особенности от двух народов, делая представителей родительской цивилизации, ВИЗуально похожими на представителей иной цивилизации. Альфа-самцы являются носителями языка своей цивилизации, как её представители, но и вновь прибывшие девственицы, так же являются носителями своего языка, что в итоге даёт язык имеющий корни привлекаемых к селекции цивилизаций.Дым Дымычокончание. Не факт, что в тартарию проникли языки одной цивилизации и сформировался генетически единый народ, язык которых весьма родственен. Тартария и условно Монголия, Казахстан, ит.д. между собой родственны по Женской линии, где каждая цивилизация, хранит свою Y хромосому. Отсюда имеем, что поселение монголов на территории Тартарии, является естественным, родственным не только по внешнему виду, но и по языку. Не надо искать Величия, там где его нет. Просто требуется определиться, кто ты, русский от Белой цивилизации, или китаец от Жёлтой цивилизации. Извините! По мере публикации отрывков, нарушился порядок комментария. внизу начало, в верху конец.Комментировать
Свежие комментарии