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"Леденящая душу угроза". На Западе испугались одной фразы Путина на инаугурации

"Леденящая душу угроза". На Западе испугались одной фразы Путина на инаугурации

© РИА Новости Алексей Майшев Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Мировые СМИ внимательно следили за инаугурацией Путина и по-разному ее освещали.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Ненадо выдавать того чего не было и делать из этого статью! Смешно читать, пыль вашу
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