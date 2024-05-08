"Леденящая душу угроза". На Западе испугались одной фразы Путина на инаугурации

© РИА Новости Алексей Майшев Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Мировые СМИ внимательно следили за инаугурацией Путина и по-разному ее освещали.
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