Король Британии Карл III соберет представителей ИИ-индустрии в Шотландии

Король Великобритании Карл III встретится с представителями крупных технологических компаний, занимающихся разработками в сфере искусственного интеллекта (ИИ), на которой призовет использовать технологии во благо человечества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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