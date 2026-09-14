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Вучич уйдет с поста президента Сербии 27 сентября

Вучич уйдет с поста президента Сербии 27 сентября

Президент Сербии Александр Вучич покинет свой пост 27 сентября. Об этом он сообщил в эфире телеканала Pink .

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