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Кэмерон Диас впервые за долгое время вышла в свет и рассказала о возвращении в кино после десятилетнего перерыва

Кэмерон Диас впервые за долгое время вышла в свет и рассказала о возвращении в кино после десятилетнего перерыва

Кэмерон Диас посетила саммит самых влиятельных женщин по версии журнала Fortune в Калифорнии. 52-летняя актриса рассказала о своём решении сделать длительный перерыв в карьере и возвращении на экраны.

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