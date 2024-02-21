Ученые выяснили, чем обычные продукты питания могут быть опасны для человека

Ученые под руководством Стэнли Хейзена из Кливлендской клиники в Огайо пришли к выводу, что избыточное количество никотиновой кислоты, попадающей в организм человек из многих продуктов, может повышать риск инсульта и инфаркта.
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