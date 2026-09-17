У Украины вызывает большую досаду тот факт, что в противостоянии с Россией Китай выступает на стороне Москвы.
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На последнем дыхание эта нечисть пытается выполнить заказ пиндосов, что-бы поссорить Россию с Китаем.