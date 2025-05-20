В Индонезии произошло извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки (Мале), который расположен на юго-восточной части острова Флорес, что повлекло за собой повышение уровня опасности в регионе до максимальной отметки.
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