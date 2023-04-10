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Reuters: за утечкой секретных документов Пентагона мог стоять чиновник из Соединенных Штатов

Reuters: за утечкой секретных документов Пентагона мог стоять чиновник из Соединенных Штатов

За произошедшей некоторое время назад утечкой секретных документов американского министерства обороны мог стоять чиновник из Соединенных Штатов.

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