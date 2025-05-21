Об исправлении большевицких перегибов

Тут недавно произошло два события, связанных с одним именем: сначала, после того, как аэропорт города на Волге получил название Сталинград, гражданские активисты и активистки обратились к Путину и предложили вернуть настоящее имя и самому городу на Волге.
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