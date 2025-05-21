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Об исправлении большевицких перегибов

Тут  недавно  произошло  два   события, связанных  с  одним  именем: сначала,  после того,  как  аэропорт  города  на Волге получил  название  Сталинград, гражданские  активисты и  активистки    обратились к  Путину и предложили вернуть  настоящее   имя и  самому  городу  на  Волге.

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