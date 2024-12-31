Трамп хотя бы не даст провести парад русской армии на Крещатике – нацист Дикий

ЛК

Любовь Кузьмина

Идиот, тьфу! Не от Трампа все зависит, а от русского солдата, президента Путина и от российского народа. Ну ничего от Трампа не зависит и не сможет он диктовать нам свои условия, если конечно у нас не появится новый Горбачев. Измена может быть только на самом верху, а народ никогда не продаст свою Мать-Россию.