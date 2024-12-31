Новый президент США подготовит для Украины мягкую капитуляцию. Об этом на канале бежавшего на Украину телеведущего-иноагента Евгения Киселева заявил бывший комроты сформированного в 2014-м из майданщиков карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Трамп хотя бы не даст провести парад русской армии на Крещатике – нацист Дикий
Комментарии
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Андрей Равдин
Ну, что с дикого возьмёшь? Да ещё и больного на всю голову.
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19 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Идиот, тьфу! Не от Трампа все зависит, а от русского солдата, президента Путина и от российского народа. Ну ничего от Трампа не зависит и не сможет он диктовать нам свои условия, если конечно у нас не появится новый Горбачев. Измена может быть только на самом верху, а народ никогда не продаст свою Мать-Россию.
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17 час.
Daddy Bo
Бывают такие ситуации, когда народ и не спрашивают. Собравшиеся в Беловежской пуще согласием какого народа заручились? Того который 76% голосовал за сохранение Союза, или какого-то иного (есть и ещё варианты)...
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16 час.
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