Дело о гибели велокурьера на северо-западе Челябинска направили в суд

22-летняя челябинка предстанет перед судом за смертельный наезд на велосипедиста. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовном делу в отношении 22-летней местной жительницы, обвиняемой нарушении правил дорожного движения, повлекшем за собой гибель человека.