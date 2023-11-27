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Дело о гибели велокурьера на северо-западе Челябинска направили в суд

Дело о гибели велокурьера на северо-западе Челябинска направили в суд

22-летняя челябинка предстанет перед судом за смертельный наезд на велосипедиста. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовном делу в отношении 22-летней местной жительницы, обвиняемой нарушении правил дорожного движения, повлекшем за собой гибель человека.

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