«Пусть берут пример с немцев»: для взятых в плен в Курской области боевиков ВСУ нашли занятие

Суджанскую «Пятёрочку», которую бойцы ВСУ удерживали с упорством, вызывающим недоумение, освободили вместе с остальной частью города.
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