Мерзавка Собчак: Подобное тянется к подобному...

Подобное тянется к подобному. Если замуж выходишь на катафалке, участвуешь в сатанинских перфомансах, водишь дружбу с чертями, то и общие друзья всегда найдутся с иудейскими оккультистами.
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