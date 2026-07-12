Театр абсурда
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Театр абсурда

8 901 подписчик

Мерзавка Собчак: Подобное тянется к подобному...

Мерзавка Собчак: Подобное тянется к подобному...

  Подобное тянется к подобному. Если замуж выходишь на катафалке, участвуешь в сатанинских перфомансах, водишь дружбу с чертями, то и общие друзья всегда найдутся с иудейскими оккультистами.

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Комментарии
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Эльвира Величутина
Мерзавка, да. Так это известно уже лет 20
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4 н.
М
Мария
Гадина!
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4 н.
ВИ
Виктория Иванова
Евреи всех стран, объединяйтесь! 🤷‍♀️
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3 н.