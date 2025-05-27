Одессу надо спасать! ШОК! Что творится с телами погибших ВСУшников

После недавних ударов российских войск ситуация с ранеными военнослужащими ВСУ развивается следующим образом: Одесские подпольщики сообщают: "К железнодорожному вокзалу стягиваются представители военной службы правопорядка, полиция и бойцы нацгвардии.
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