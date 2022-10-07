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CMN: каменные статуи моаи могли потрескаться из-за лесного пожара на острове Пасхи

CMN: каменные статуи моаи могли потрескаться из-за лесного пожара на острове Пасхи

Главная достопримечательность острова Пасхи — каменные идолы моаи — пострадала в лесном пожаре. Огонь не только закоптил их, но и мог спровоцировать появление трещин, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на национальный совет Чили по памятникам (CMN).

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