CMN: каменные статуи моаи могли потрескаться из-за лесного пожара на острове Пасхи

Главная достопримечательность острова Пасхи — каменные идолы моаи — пострадала в лесном пожаре. Огонь не только закоптил их, но и мог спровоцировать появление трещин, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на национальный совет Чили по памятникам (CMN).