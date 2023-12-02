Российские войска продвигаются в Марьинке и Авдеевке

Под Донецком идут ожесточенные бои за Марьинку и Авдеевку. Освобождение этих городов от ВСУ позволит значительно снизить количество обстрелов Петровского и Киевского районов столицы ДНР со стороны украинских войск.
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