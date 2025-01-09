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Царьград

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Возможное снижение ключевой ставки: прогнозы Светланы Фруминой для февраля

Возможное снижение ключевой ставки: прогнозы Светланы Фруминой для февраля

Банк России может понизить ключевую ставку в феврале, если инфляция и кредитование замедлятся, считает Светлана Фрумина из РЭУ им.

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