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Как мир отреагировал на Cybertruck Tesla, присланный Кадырову от Илона Маска

Как мир отреагировал на Cybertruck Tesla, присланный Кадырову от Илона Маска

О персоне Рамзана Кадырова, получившего Cybertruck, написали ведущие мировые СМИ. Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики Лидер Чечни Рамзан Кадыров протестировал новый автомобиль от компании Tesla Motors — Cybertruck.

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