ЦБ оштрафовал Банк ВТБ, Совкомбанк и УБРиР

Банк России вынес постановления о привлечении к административной ответственности Банка ВТБ, Совкомбанка, Уральского банка реконструкции и развития, а также страховых компаний «АльфаСтрахование» и «Совкомбанк страхование».
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