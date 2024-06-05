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Кафельников о выходе Андреевой в полуфинал «Ролан Гаррос»: «Шансы Мирры на победу – призрачные. Она уже прыгнула выше головы»

Кафельников о выходе Андреевой в полуфинал «Ролан Гаррос»: «Шансы Мирры на победу – призрачные. Она уже прыгнула выше головы»

В четвертьфинале 17-летняя россиянка обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко (6:7(5), 6:4, 6:4).

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