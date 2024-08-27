Euractiv: в ЕС рекомендовали продлить миссию по военной помощи Украине

Global Look Press/Mauricio Campino/Keystone Press Agency Европейская служба внешних связей (EEAS) рекомендовала членам Евросоюза продлить на два года собственную миссию по военной поддержке киевского режима.
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