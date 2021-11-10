smi.today

1 686 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Яна Асадова
    Путин убилНа Украине найден...
  • Марина
    самые...умные...регионыВосемь регионов Р...
  • Александр Пятнистый
    Мне вот что не понятно, а кого, собственно, интересует обеспокоенность какого то пентагона и что это такое? и потом, ...В Пентагоне оказа...

Заводские цены выросли в Китае из-за роста мировых цен на нефть

Заводские цены выросли в Китае из-за роста мировых цен на нефть

Заводские цены в Китае продолжали расти в октябре из-за совокупного воздействия международных факторов и ограниченного внутреннего предложения ключевых энергоносителей и сырья, показали официальные данные, передает 10 октября агентство Синьхуа.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх