Заводские цены выросли в Китае из-за роста мировых цен на нефть

Заводские цены в Китае продолжали расти в октябре из-за совокупного воздействия международных факторов и ограниченного внутреннего предложения ключевых энергоносителей и сырья, показали официальные данные, передает 10 октября агентство Синьхуа.
Заводские цены в Китае продолжали расти в октябре из-за совокупного воздействия международных факторов и ограниченного внутреннего предложения ключевых энергоносителей и сырья, показали официальные данные, передает 10 октября агентство Синьхуа.
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