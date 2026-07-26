Zeiss расширяет производство сложнейшей оптики, без которой невозможен выпуск 2-нанометровых чипов

Zeiss — ключевой поставщик оптических систем для новейших литографов ASML High-NA EUVНемецкая Zeiss Semiconductor Manufacturing Technology (Zeiss SMT) объявила о масштабном расширении своего производственного комплекса в Оберкохене.
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