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Роспотребнадзор сообщил о рекордно низкой заболеваемости гепатитом B

Роспотребнадзор сообщил о рекордно низкой заболеваемости гепатитом B

Роспотребнадзор подвел итоги борьбы с вирусными инфекциями печени. По данным ведомства, в 2025 году был поставлен абсолютный исторический рекорд: заболеваемость острым гепатитом B сократилась до минимальных значений за все время наблюдений и составила всего 0,25 случая на 100 тысяч населения.

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