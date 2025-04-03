Ведется работа над восстановлением прямого авиасообщения между США и Россией – Дмитриев

В настоящее время проводится работа по восстановлению прямого авиасообщения между США и Россией, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев по итогам встречи с представителями американской администрации в Вашингтоне.
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