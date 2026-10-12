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«Конфликт с Ираном похож на украинскую войну. Наблюдаю невиданную солидарность наших врагов» – бывший шеф Пентагона

«Конфликт с Ираном похож на украинскую войну. Наблюдаю невиданную солидарность наших врагов» – бывший шеф Пентагона

При нынешней войне с таким расходом боеприпасов и стремительным расширением возможностей недорогих беспилотников – противники Запада показали пример крайне эффективной взаимопомощи.

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