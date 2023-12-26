Частично годных к службе на Украине заставят вновь пройти медобследование

Украинцев, признанных ограниченно годными к военной службе, обяжут пройти обследование еще раз. Такое положение включили в законопроект о новых правилах мобилизации, внесенный на рассмотрение Верховной рады, передает ТАСС.
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