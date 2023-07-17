«Мы воюем на телегах против танков.»Из доклада Ком ЧФ в Ставку осенью 1943 г.(про бои катеров в Керченском проливе) Преамбула: с учётом специфики темы и обстановки в статье приведено обширное цитирование (с комментариями), при этом всё изложенное ни в коей мере не может считаться исчерпывающим и полным мнением автора — публичную статью будут читать в т.
Днепровская флотилия – 2023 для СВО
Комментарии
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Игорь Спиридонов
То есть Пригожин правильно говорил про вредителей с большими погонами?
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15 час.
Александр
Кто про что,а вшивый всё о бане.
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15 час.
Александр
Нет.Неправильно.
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15 час.
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