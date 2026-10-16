‼️🇺🇸🇺🇦 «Я знаю подробности и однажды их обнародую»: Трамп заинтриговал ответом на вопрос о том, кто начал войну на Украине ▪️Журналист спросил президента США, почему тот требует ухода Зеленского и осуждает украинские удары по России, «если именно Путин начал войну».
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