‼️🇺🇸🇺🇦 «Я знаю подробности и однажды их обнародую»: Трамп заинтриговал ответом на вопрос о том, кто начал войну на Украине ▪️Журналист спросил президента США, почему тот требует ухода Зеленского и осуждает украинские удары по России, «если именно Путин начал войну».