Котов не смог пробиться во второй круг турнира в Шанхае

Павел Котов на старте турнира в Шанхае проиграл Артуру Фису. В Шанхае завершился матч первого круга хардового турнира категории ATP-1000 в мужском одиночном разряде, в котором Павел Котов встречался с французом Артуром Фисом.
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