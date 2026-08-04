Что случилось с группой туристов на перевале Дятлова: тайна раскрыта

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Sergey Ivanov

Итак, очередной бред вокруг группы Дятлова. «солдаты увидели огонек, а когда подошли- то увидели пустую разрезанную палатку.» Но тогда откуда огонек? Но читаем дальше: «Этот взрыв спецоружия, при котором кислород уменьшался на 79%, а углекислый газ повышается до 24% — почти в два раза. Это и послужило тому, что туристы начали резать палатку и выскакивать — им просто нечем было дышать», Содержание кислорода в воздухе- около 21%, а никак не 79%. Углекислого газа- около 0.03%, тогда как у автора этого бреда- «углекислый газ повысился вдвое, до 24%» Итак, если верить автору, то в норме углекислого газа в атмосфере- 12% Похоже, автор сделал небывалое открытие, достойное Нобелевской премии! Ну и как верить этому болтуну, который с видом ученого профессионала излагает заведомую глупость? Ах, да! Он же предлагает и другую версию: Нападение. Но никаких следов борьбы нет. Посторонних следов в снегу тоже нет. Так кто на кого напал? И как он это ухитрился сделать, не оставив следов? И почему нападавшие не преследовали людей, которые цепочкой спускались вниз, к лесу? Почему позволили им развести костер, если намеревались их убить? Я уже писал на эту тему. Видимо, пора повторить... Итак, в 60-е годы в журнале Наука и Жизнь приводилась версия гибели группы. И поскольку эта версия самая первая и самая простая и логичная- то, скорее всего, именно она и является правдой. Неподалеку на Урале в те годы существовал глухо засекреченный полигон для испытаний ракет. Сейчас он закрыт. Часть пусков Дятлову удалось заснять. Топливом служил гептил C2H8N2 Один из пусков прошел аварийно- и облако гептила накрыло палатку. на то время это было новое чрезвычайно эффективное и глухо засекреченное топливо. Но был у него недостаток: Высокая токсичность. Даже небольшие количества гептила, попав в легкие, приводили к панике. Люди теряли самоконтроль. Начинали действовать хаотически. Именно это мы и видим: Они разрезали палатку и выскочили без теплой одежды на 40- градусный мороз с ветром! Побежали вниз, к лесу. Им даже удалось развести костер- но сил не хватило и они замерзли. Вот и вся разгадка. И незачем плодить всякий вздор, тем более, не имея ни фактов, ни знаний. Кстати: Патологоанатом отмечал оранжевый цвет кожи. Так вот: Гептил окрашивает кожу в оранжевый цвет!