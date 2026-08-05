Проба 2
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Проба 2

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20+ историй от будущих студентов, которые просто хотели поступить в вуз, а получили главное летнее приключение

20+ историй от будущих студентов, которые просто хотели поступить в вуз, а получили главное летнее приключение

Поступление в вуз — это одновременно волнительный и светлый период в жизни. В нём есть множество маленьких радостей: знакомство с новыми друзьями, счастье от хорошо сданного экзамена, первые прогулки по коридорам университета.

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