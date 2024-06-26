Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Запад начал спецоперацию, чтобы заставить нас начать войну

Запад начал спецоперацию, чтобы заставить нас начать войну

Мало нам было плохих новостей вчера, утро началось не лучше. Да, слава Богу, речь пойдёт не о новых терактах и жертвах ракетных обстрелов, а о решениях ЕС касательно наших замороженных золотовалютных резервов (ЗВР) и нового пакета санкций.

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