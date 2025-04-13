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Чванство украинских спортсменов - один из последних способов насолить России

Чванство украинских спортсменов - один из последних способов насолить России

Последний оплот украинского сопротивления - это спорт. Именно там атлеты с территории Незалежной пытаются самоутверждаться и всячески показывать неуважение по отношению к россиянам.

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Комментарии
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tsan tsan
Когда Президент сказал слова о братстве русского и украинского народов, то, видимо, он забыл русскую присказку, что &quot;братьев не выбирают&quot;. Что дано свыше, с тем и приходится мучиться.
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Silver Kont
Обычные хохлобляди, что с убогих возьмёшь...
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Валентина Л
&quot;Чем ниже человек душой тем выше задирает нос. Он носом тянется туда куда душою не дорос&quot; О. Хайям.
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