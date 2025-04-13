Последний оплот украинского сопротивления - это спорт. Именно там атлеты с территории Незалежной пытаются самоутверждаться и всячески показывать неуважение по отношению к россиянам.
Чванство украинских спортсменов - один из последних способов насолить России
Комментарии
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tsan tsan
Когда Президент сказал слова о братстве русского и украинского народов, то, видимо, он забыл русскую присказку, что "братьев не выбирают". Что дано свыше, с тем и приходится мучиться.
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17 час.
Silver Kont
Обычные хохлобляди, что с убогих возьмёшь...
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16 час.
Валентина Л
"Чем ниже человек душой тем выше задирает нос. Он носом тянется туда куда душою не дорос" О. Хайям.
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10 час.
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