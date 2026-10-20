New York Post: “California Republican legislator Leticia Castillo has made a name for herself crusading to protect children and defend traditional family values — but decades-old XXX websites she operated, featuring graphic sexual language and photos of herself, reveal a very different chapter in her past.
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