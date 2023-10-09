MK: Наблюдатели разглядели в руке у жены Чубайса в аэропорту израильский паспорт

Пользователи социальных сетей отреагировали на распространившиеся по просторам Сети фотографии, на которой, по предварительным данным, запечатлен экс-глава Роснано и бывший специальный представитель российского лидера Анатолий Чубайс с женой Авдотьей Смирновой.
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