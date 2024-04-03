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Телеканал «Моя Планета»

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Как выглядят парки в Марракеше и какие цены в супермаркете

Как выглядят парки в Марракеше и какие цены в супермаркете

Если посмотреть сверху на Марракеш, разочарование будет велико. Сплошные красные коробки террас на каждой крыше создают далеко не европейский пейзаж города с домами под черепичными крышами ровненько и аккуратно примостившимися в уютном соседстве между собой.

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