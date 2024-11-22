Осужденная по делу о пожаре в «Зимней вишне» попросилась на свободу

Танзилю Комкову осудили за получение взятки, отмывание денег и злоупотребление полномочиями.Бывший руководитель Государственной инспекции строительного надзора Кузбасса Танзиля Комкова, в настоящее время отбывающая наказание в новосибирской колонии по делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», обратилась с просьбой о досрочном освобождении из-за проблем со здоровьем.