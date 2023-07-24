Парламентская газета

919 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мастер Мастер
    Никаких переговоров со скотами из Украины и НАТО. Полная и БЕЗЗАГОВОРОЧНАЯ капитуляция.Патрушев заявил о...
  • Ольга Каширина
    Надеюсь, что  до Моцарта дело не дойдет? Нужны ли нам такие перегибы? Всё   хорошо в меру.В Комитете Госдум...
  • Caltar
    Чего-то похожее было с "хотелками" запретить забугорную живопись,даже общепризнанных художников,типа порнографию в ма...В Комитете Госдум...

День 25 июля в истории

День 25 июля в истории

День сотрудника органов следствия РФ.  Профессиональный праздник всех сотрудников и работников Следственного комитета РФ, следственных подразделений МВД, ФСБ и других ведомств был установлен постановлением Правительства РФ от 27 августа 2013 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх