20-летняя рецидивистка совершила налет на магазин на Фарфоровской улице в Петербурге

За плечами юной разбойницы уже четыре судимости Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 6 февраля днем неизвестная девушка зашла в магазин на Фарфоровской улице в Невском районе Петербурга, похитила товар, и ударив женщину-кассира, скрылась.
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