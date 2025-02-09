20-летняя рецидивистка совершила налет на магазин на Фарфоровской улице в Петербурге

За плечами юной разбойницы уже четыре судимости Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 6 февраля днем неизвестная девушка зашла в магазин на Фарфоровской улице в Невском районе Петербурга, похитила товар, и ударив женщину-кассира, скрылась.