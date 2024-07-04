«Мы ведь даже ребенка не хотели», — муж Пугачевой шокировал признанием

Что известно о детях Аллы Пугачевой — самой знаменитой женщины страны, которая вмиг потеряла влиянние на Родине, уехав и поддержав Максима Галкина*? Певица имеет 3 наследников с огромной разницей в возрасте.
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