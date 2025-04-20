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Проект «Пятая колонна»: Губерниев баллотируется на пост президента ФЛГР

Проект «Пятая колонна»: Губерниев баллотируется на пост президента ФЛГР

БлокнотРУ На этом посту он решил сменить Елену Вяльбе, с которой у него давний конфликт.

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Комментарии
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Андрей
губерниев любитель пидоров,гнать его ото всюду.
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