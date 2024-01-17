Российский военный журналист, специальный корреспондент «Вести» ВГТРК Александр Сладков в среду, 17 января, сообщил, что в результате удара российских Вооруженных Сил по Харькову было уничтожено и ранено 80 французских наемников.
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