Дептранс через суд взыскивает со «Спецтрансстроя» полмиллиарда рублей

Таков размер задолженности за невыполненные работы по трем муниципальным контрактам. В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска раскрыли подробности исков к ООО «Спецтрансстрой».
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