Самолёт Sukhoi Superjet, совершавший рейс из Минеральных вод в Сочи, экстренно вернулся в аэропорт вылета

Самолёт Sukhoi Superjet, совершавший рейс из Минеральных вод в Сочи, экстренно вернулся в аэропорт вылетаОчередная проблема с самолётом авиакомпании «Азимут» Sukhoi Superjet прервала его полёт из Минвод в Сочи.
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