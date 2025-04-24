Ищенко объяснил, почему России повезло с контрнаступление ВСУ

России очень повезло с украинским контрнаступлением лета 2023 года. Об этом в интервью изданию «Военное дело» заявил известный политолог, публицист и историк, президент Центра системного анализа и прогнозирования, бывший дипломат Ростислав Ищенко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии