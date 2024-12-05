Психолог Синайский: за новогодним столом многие выпускают внутреннего зверя

По медицинской статистике, на Новый год совершается самое большое количество в году трагедий, бытовых, супружеских, семейных конфликтов — от небольших ссор, моральных и физических травм до летальных случаев.
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