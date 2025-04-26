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В этом году успеет выйти единственная модель Intel Panther Lake

В этом году успеет выйти единственная модель Intel Panther Lake

В этом году успеет выйти единственная модель Intel Panther LakeНа квартальной отчётной конференции представители Intel вчера дали понять, что процессоры Panther Lake, выпускаемые с использованием технологии Intel 18A, в основной массе своего ассортимента пойдут в серию лишь в следующем году.

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